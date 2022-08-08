Даниил Медведев высказался о борьбе за первое место в рейтинге ATP

Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о борьбе за лидерство в рейтинге ATP. Отрыв Медведева от немца Александра Зверева, который является его ближайшим преследователем, составляет 1115 очков.

«Я знаю, чего хочу достичь. Я знаю, что я сделал для этого, как усердно трудился, и это имеет для меня значение. Знаю, что люди вокруг поддерживают меня. И, конечно, я рад завоевать этот титул [в Лос-Кабосе] в ранге первой ракетки мира.

Я очень рад этому. Но впереди в розыгрыше 4000 очков. Хочу заработать как можно больше очков. Это я и попытаюсь сделать», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

В ближайшее время Медведеву предстоит защищать 2000 очков, заработанные за победу на Открытом чемпионате США 2021 года. US Open — 2022 пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

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