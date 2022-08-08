Веснина — о победе Самсоновой в Вашингтоне: Люда смела своих соперниц мощью и силой

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала победу россиянки Людмилы Самсоновой над эстонкой Кайей Канепи (4:6, 6:3, 6:3) в финале турнира в Вашингтоне.

«Когда я посмотрела первый матч Люды Самсоновой в Вашингтоне, первая мысль была, что она должна выиграть этот турнир. У неё настолько мощный, классный и сильный теннис! На своей подаче Самсонова не давала соперницам ни малейшего шанса, очень здорово боролась, вытаскивала сложные розыгрыши, могла где-то подержать мяч. Люда смела своих соперниц мощью и силой, просто потрясающей подачей — считаю, одной из лучших в туре сейчас», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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