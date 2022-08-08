Доминик Тим снялся с «Мастерса» в Цинциннати
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Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим снялся с турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). При этом Тим по-прежнему планирует сыграть в Уинстон-Сейлеме (США, ATP-250) и на US Open – 2022.
Место Тима, которому предоставили уайлд-кард, в сетке Цинциннати займёт серб Филип Краинович. Соревнования пройдут с 14 по 21 августа. Их действующим чемпионом является вторая ракетка мира немец Александр Зверев.
На прошлой неделе Тим выступил на грунтовом турнире категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия), где дошёл до четвертьфинала. Там Доминик проиграл немцу Яннику Ханфману со счётом 4:6, 6:3, 4:6.
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