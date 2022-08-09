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«Жизнь туриста». Павлюченкова показала фотографии из Москвы, Кафельников отреагировал

«Жизнь туриста». Павлюченкова показала фотографии из Москвы, Кафельников отреагировал
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Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимки, сделанные в Москве.

«Жизнь туриста», — подписала она фотографии.

На пост отреагировал двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников.

«Пора на гольф», — написал он в комментариях.

Фото: из личного архива анастасии павлюченковой

Фото: из личного архива анастасии павлюченковой

Напомним, Анастасия Павлюченкова — олимпийская чемпионка 2020 года в смешанном парном разряде. В финале Олимпиады-2020 в Токио Павлюченкова и Андрей Рублёв обыграли другой российский тандем Елена Веснина / Аслан Карацев со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.

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