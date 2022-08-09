Серена Уильямс опубликовала пост с одной фразой после первой победы за 430 дней

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Вчера, 8 августа, 40-летняя Уильямс в матче первого круга турнира WTA-1000 в Торонто (Канада) обыграла представительницу Испании Нурию Парризас-Диас со счётом 6:3, 6:4. Это первая победа Серены в одиночном разряде за 430 дней. На Уимблдоне 2022 года американская теннисистка проиграла в первом круге.

«Не забывай делать то, что тебе нравится сегодня», — написала Уильямс.

После своей победы Серена намекнула на скорое завершение карьеры.

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