Анастасия Павлюченкова ответила, какие парни ей нравятся

Финалистка Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») 2021 года, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, общаясь с подписчиками в соцсетях, ответила на вопрос, какие парни ей нравятся.

«Развратный парень или няшка? Нестадартный вопрос», — поинтересовался один из подписчиков.

«Зависит от настроения. За оригинальность вопроса», — ответила спортсменка, прикрепив текст к своему селфи.

Фото: из личного архива анастасии павлюченковой

Напомним, в преддверии «Ролан Гаррос» 2022 года 31-летняя Анастасия Павлюченкова объявила о досрочном завершении сезона. Турнир выиграла первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек. На Уимблдоне-2022 победила уроженка Москвы Елена Рыбакина, с 2018 года представляющая Казахстан.

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