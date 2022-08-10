Грег Руседски объяснил значимость Серены Уильямс для тенниса

Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира представитель Великобритании Грег Руседски поделился мнением о 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» Серене Уильямс. Ранее 40-летняя Уильямс объявила о намерении уйти из тенниса после предстоящего Открытого чемпионата США.

«Она кассовая спортсменка. Последние два десятилетия она играла в теннис вместе со своей сестрой Винус. Были и другие великие игроки, но она привлекла внимание тех, кто не интересуется теннисом.

Если вы абсолютно ничего не знаете о теннисе, вы знаете имя Серены Уильямс. Она знаковая персона, мы теряем икону нашего вида спорта. Нам будет её очень, очень не хватать», — приводит слова Руседски Eurosport, ссылаясь на Sky Sports News.

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