Грег Руседски объяснил значимость Серены Уильямс для тенниса

Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира представитель Великобритании Грег Руседски поделился мнением о 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» Серене Уильямс. Ранее 40-летняя Уильямс объявила о намерении уйти из тенниса после предстоящего Открытого чемпионата США.
«Она кассовая спортсменка. Последние два десятилетия она играла в теннис вместе со своей сестрой Винус. Были и другие великие игроки, но она привлекла внимание тех, кто не интересуется теннисом.
Если вы абсолютно ничего не знаете о теннисе, вы знаете имя Серены Уильямс. Она знаковая персона, мы теряем икону нашего вида спорта. Нам будет её очень, очень не хватать», — приводит слова Руседски Eurosport, ссылаясь на Sky Sports News.
Первое видео Марии Шараповой с новорождённым сыном:
- 10 августа 2022
-
11:27
-
11:25
-
11:01
-
10:49
-
10:33
-
10:18
-
10:11
-
09:41
-
08:28
-
08:20
-
08:16
-
08:09
-
08:03
-
07:47
-
07:26
-
07:22
-
06:49
-
06:44
-
04:42
-
03:34
-
01:19
-
00:53
-
00:31
-
00:20
- 9 августа 2022
-
23:43
-
23:37
-
22:49
-
21:53
-
21:29
-
21:13
-
20:49
-
20:11
-
19:30
-
19:13
-
18:49