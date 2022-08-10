Кирьос разозлился и запустил мяч на трибуны на тай-брейке первого сета матча с Медведевым

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос не сдержал эмоций после проигранного сета в матче второго круга с россиянином Даниилом Медведевым на турнире серии «Мастерс» в Монреале (Канада).
Кирьос проиграл Медведеву первую партию на тай-брейке со счётом 6:7 (2:7). По ходу тай-брейка Ник разозлился и со всей силы запустил мяч на трибуны, получив предупреждение от судьи.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Ник Кирьос на «Мастерсе» в Монреале.
Призовой фонд турнира в Монреале составил $ 5 926 545. Его действующим чемпионом является именно Медведев. Отметим, что Даниил и Ник прилетели в Канаду сразу после завоевания титулов: россиянин выиграл турнир ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика), австралиец — турнира ATP-500 в Вашингтоне (США).
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