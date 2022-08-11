Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Торонто в парном разряде
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Торонто в парном разряде. На стадии 1/8 финала российско-бельгийский дуэт уступил Мэдисон Киз (США) и Саня Мирзе (Индия) со счётом 6:3,4:6, 8:10.
Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. За это время Кудерметова и Мертенс сделали 3 подачи навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 из 6 брейк-пойнта. На счету американско-индийского дуэта 1 двойная ошибка 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
За выход в полуфинал турнира в Торонто Киз и Мирза поспорят с победителем противостояния Софья Кенин (США)/Юлия Путинцева (Казахстан) – Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия).
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