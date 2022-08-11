Впервые с 1999 года на турнире серии «Мастерс» первые 3 сеяных уступили на старте турнира
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Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в первом раунде турнира в Монреале уступил австралийцу Нику Кирьосу – 7:6, (2) 4:6, 2:6).
Также в стартовом матче на престижных соревнованиях в Канаде уступили второй сеяный Карлос Алькарас Гарфия, проигравший американцу Томми Полу, и третий сеяный Стефанос Циципас, не сумевший справиться с представителем Великобритании Джеком Дрэйпером.
Таким образом, впервые за 23 года (Индиан-Уэллс, 1999) на турнире подобной категории тройка лучших игроков, которая была определена исходя из посева, потерпела поражение в своих первых встречах, сообщает Tennis TV.
Призовой фонд соревнований в канадском Монреале составил $ 5 926 545. Их действующим чемпионом является Даниил Медведев.
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