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Американская журналистка указала Серене Уильямс на эгоизм после её слов о беременности

Американская журналистка указала Серене Уильямс на эгоизм после её слов о беременности
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Журналистка американского издания Washington Examiner Кимберли Росс прокомментировала слова 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, которая ранее анонсировала завершение карьеры после US Open. В своём заявлении Уильямс, у которой есть пятилетняя дочь, подчеркнула, что больше не хочет быть беременной, одновременно являясь действующей спортсменкой.

«Из заявления видно, что Серена Уильямс благодарна как за свою карьеру, так и за семью. Также ясно, что она усердно работает в обоих направлениях. И успешно доказывает это. Но её заявление о справедливости — это отрицание реальности.

Считают ли женщины это «справедливым» или нет, но именно мы беременеем, вынашиваем и рожаем детей. Это путь для любой женщины, которая хочет ребёнка, если только у неё нет средств и желания сделать это путём суррогатного материнства или усыновления. Это естественный порядок вещей, и нет смысла сопротивляться ему или называть его неравенством.

Я не считаю, что Серена Уильямс плохая мать. Но я бы хотела, чтобы она признала: жаловаться на то, что ей приходится выбирать между карьерой и семьёй, эгоистично. Это может быть не так легко и весело, но нет ничего лучше родительства. То, что мужчины не могут рожать детей, не является грандиозным заговором против женщин; это просто реальность. И успех вне дома, каким бы грандиозным он ни был, меркнет по сравнению с радостью от рождения детей, воспитания и любви к следующему поколению», — написала журналистка в своей статье на сайте издания.

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