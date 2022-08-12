Тарпищев: с позиции головы Касаткина — профессор

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался об успехах теннисистки Дарьи Касаткиной.

На минувшей неделе Касаткина победила на турнире в Сан Хосе (США), благодаря чему впервые в карьере стала девятой ракеткой мира.

«После победы Касаткиной на юниорском «Ролан Гаррос» мы надеялись, что она пойдёт по восходящей, но наступил некий психологический слом. Даша потеряла свою игру. Но сейчас мы видим новое рождение этой теннисистки после достаточно длительной паузы. Теперь Касаткина наконец идёт по восходящей.

Впрочем, проблемы пока остаются. Это касается как исполнения второй подачи, так и скорости. У Даши возникают сложности в матчах с быстрыми соперницами. Но если она справляется со скоростью, то с позиции головы Касаткина — профессор. Она великолепно раскладывает пасьянс на корте. Если Даша добавит в скорости, то вполне может войти в топ-5 рейтинга», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».