Александр Бублик назвал своего первого краша. Это теннисист

41-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, кто был его первым крашем (человек, к которому испытываешь безответный романтический интерес, тёплые чувства. – Прим. «Чемпионата»).
«Я не знаю. Андре Агасси. Моя мама любит его. Мне он тоже нравился, но мне было три, мне было три года», — сказала Бублик в эфире Tennis Channel.
Ранее 25-летний Бублик неудачно выступил на турнире серии «Мастерс» в Монреале (Канада). В матче первого круга Александр крупно проиграл американцу Дженсону Бруксби со счётом 2:6, 3:6. В данный момент казахстанец готовится к старту «Мастерса» в Цинциннати (США). Его первым соперником станет австралиец Алекс де Минор.
В текущем сезоне Бублик завоевал дебютный титул на уровне ATP. Он выиграл турнир категории ATP-250 в Монпелье (Франция).
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