Муж Серены Уильямс написал хвалебный пост о супруге, которая готовится завершить карьеру

Алексис Оганян, сооснователь Reddit и муж 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, опубликовал в социальных сетях трогательный пост, посвящённый решению супруги завершить карьеру после выступления на US Open – 2022.
«За последние семь лет я осознал, как сильно вы все любите мою жену, что она значит для стольких людей по всему миру. Это ни на что не похоже. Многие люди рассказывали мне истории о том, как «Reddit изменил их жизнь», но масштаб и влияние историй по типу «как Серена изменила мою жизнь» абсолютно затмевают их.
И это только то, что я слышу, когда люди подходят лично ко мне, чтобы поздороваться. Невозможно переоценить широту и глубину влияния, которое оказала Серена на других людей.
Насколько я могу судить, Серена не имеет об этом понятия, она просто не думает об этом, не осознаёт», — написал Оганян.
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