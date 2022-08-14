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Стефанос Циципас опубликовал очередной философский пост

Стефанос Циципас опубликовал очередной философский пост
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Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился с фанатами философскими мыслями.

«Жёстким и суровым людям обычно тяжело справляться с изменениями, поскольку они требуют постоянства, а не неопределённости. К несчастью этих людей, перемены неизбежны. Если бы жизнь была постоянной, она стала бы мёртвой.

Что бы не случилось, река течёт несмотря на изменения, приспосабливаясь к различным ландшафтам и без проблем преодолевая препятствия.

Вода как метафора этой мысли, она лёгкая и гибкая, но также обладает способностью разрушать самые твёрдые материалы, такие как камни или металлы. Чтобы быть подобными воде, нам нужно понять, как мы сможем преодолевать трудности, при этом оставаясь мягкими», — написал Циципас в своём «Твиттере».

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