Джессика Пегула — о встрече Серены Уильямс с Эммой Радукану: это отличный матч под попкорн

Финалистка Открытого чемпионата Франции – 2020, американская теннисистка Джессика Пегула поделилась ожиданиями от матча между американкой Сереной Уильямс и молодой британкой Эммой Радукану. Соперницы сыграют в первом круге на турнире WTA-1000 в Цинциннати (США). Матч запланирован на 15 августа (17:00 мск).



«Серена вроде бы уходит. И Эмма уже выиграла «Шлем», но всё ещё в пути. И это будет просто круто увидеть их двоих там. Я уверена, что это круто для неё, по крайней мере, она сыграет с Сереной. Серена не будет играть после US Open, так что это будет захватывающе.

Думаю, что это отличный матч под попкорн для всех. Серена не так много играла. Эмма, по крайней мере, набрала обороты в Вашингтоне, проиграла здесь тяжёлый матч Камиле Джорджи. Это будет интересно», – приводит слова Пегулы Sportskeeda.