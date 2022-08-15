«Я чувствую себя ребёнком из детского сада, смотря на неё». Свёнтек — о Серене Уильямс

Первая ракетка мира и трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» Ига Свёнтек рассказала о своих попытках поздороваться с Сереной Уильямс. Польская теннисистка ответила на вопрос, пыталась ли она когда-нибудь поговорить с американкой.

«Дело в том, что мне трудно поймать зрительный контакт с Сереной. Я хотела просто поздороваться с ней несколько раз, но это тяжело, ведь вокруг всегда столько людей, а я очень застенчивая. Когда смотрю на Уильямс, забываю, что являюсь первой ракеткой мира. Я просто чувствую себя ребёнком из детского сада, глядя на неё», — приводит слова теннисистки журналист Бен Ротенберг в социальных сетях.

Серена Уильямс 23 раза выигрывала мэйджоры. Американка заявила о своём желании завершить карьеру после US Open — 2022, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября.