Джокович, Зверев, Маррей и Синнер выступят в Кубке Дэвиса на неделе после US Open — 2022

Организаторы Кубка Дэвиса – 2022 огласили составы большинства команды, которые примут участие в групповом этапе финального турнира. Соревнования пройдут с 13 по 18 сентября, через два дня после финала US Open – 2022.
Напомним, сборная России в Кубке Дэвиса принять участие не сможет из-за отстранения решением ITF. Россияне – действующие чемпионы турнира, в сетке их заменили теннисисты из Сербии.
Группа А
Аргентина: Диего Шварцман, Франсиско Серундоло, Себастьян Баэс, Орасио Себальос, Максимо Гонсалес.
Хорватия: Марин Чилич, Борна Чорич, Борна Гойо, Мате Павич, Никола Мектич.
Италия: Янник Синнер, Маттео Берреттини, Лоренцо Музетти, Фабио Фоньини, Симоне Болелли.
Швеция: Элиас Имер, Микаэль Имер, Джонатан Мрида, Карл Фриберг, Андре Горанссон.
Группа B
Испания: Карлос Алькарас, Пабло Карреньо-Буста, Роберто Баутиста-Агут, Алехандро Давидович-Фокина, Марсель Гранольерс.
Сербия: Новак Джокович, Миомир Кецманович, Филип Краинович, Ласло Джере, Душан Лайович.
Южная Корея: Квон Сон У, Хон Сон Чан, Нам Джи-Сун, Сонг Мин-Киу.
Канада: на данный момент неизвестен.
Группа C
Бельгия: Давид Гоффен, Зизу Бергс, Микаэль Гертс, Сандер Жилле, Йоран Флиген.
Франция: Бенжамен Бонзи, Адриан Маннарино, Артур Риндеркнеш, Николя Маю.
Германия: Александр Зверев, Оскар Отте, Ян-Леннард Штруфф, Тим Пюц, Кевин Кравиц.
Австралия: Алекс де Минор, Танаси Коккинакис, Мэттью Эбден, Макс Пёрселл.
Группа D
Великобритания: Кэмерон Норри, Даниэль Эванс, Энди Маррей, Джо Солсбери.
Нидерланды: Ботик ван де Зандсхулп, Таллон Грикспор, Тим ван Рейтховен, Весли Колхоф, Матве Мидделкоп.
Казахстан: Александр Бублик, Дмитрий Попко, Михаил Кукушкин, Андрей Голубев, Александр Недовесов.
США: Тейлор Фритц, Фрэнсис Тиафо, Томми Пол, Джек Сок, Раджив Рам.
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