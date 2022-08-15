Завтра бывшая жена Басилашвили даст показания в суде. Она обвиняет Николоза в избиении

Завтра, 16 августа, состоится первое судебное заседание по делу о домашнем насилии 34-й ракетки мира грузина Николоза Басилашвили. Оно пройдёт в Тбилисском городском суде в 11:00 по местному времени, сообщает американский журналист Бен Ротенберг.
Предположительно, сам Басилашвили на суд не явится, так как в ночь на 15 августа он ещё находился в США — принимал участие в турнире серии «Мастерс» в Цинциннати. Николоз потерпел разгромное поражение от американца Маккензи Макдональда (WC) со счётом 0:6, 1:6.
Напомним, в 2020 году бывшая жена Басилашвили Нелли Дорокашвили обвинила его в том, что он избил её на глазах их пятилетнего сына Лукаса. Кроме того, она заявляла, что отец теннисиста угрожал ей ножом. Завтра Нелли будет давать показания в суде.
- 15 августа 2022
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