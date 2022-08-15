Видео: Мария Шарапова читает сыну Теодору стихи Владимира Маяковского

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях видео, на котором на русском языке читает новорождённому сыну Теодору стих Владимира Маяковского «Что ни страница, то слон, то львица».

Шарапова проводила для фанатов рубрику «Вопрос-Ответ». «Какие из прочитанных в последнее время романов вам больше всего понравились?» — спросил один из подписчиков. «Единственные романы, которые я сейчас читаю», — ответила Мария, опубликовав видео и добавив эмодзи «смех до слёз».

Напомним, 1 июля Шарапова впервые стала мамой. Отцом ребёнка является 43-летний британский бизнесмен Алекс Гилкс.

За время карьеры Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.