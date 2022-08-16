Видеообзор победы Екатерины Александровой над Лейлой Фернандес в Цинциннати

Пресс-служба WTA опубликовала нарезку лучших моментов матча первого круга турнира в Цинциннати (США), в котором россиянка Екатерина Александрова (27-й номер в рейтинге WTA) одержала победу. Соперницей Александровой была финалистка US Open — 2021, представительница Канады Лейла Фернандес, которая сейчас занимает 14-е место в рейтинге WTA. Матч состоялся на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Третий корт».



Встреча завершилась победой Александровой в двух сетах – 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 20 минут.

В следующем раунде турнира в Цинциннати соперницей Александровой станет победительница матча Наоми Осака (Япония, 39-е место рейтинга) – Чжан Шуай (Китай, 44-е место рейтинга).