Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор победы Екатерины Александровой над Лейлой Фернандес в Цинциннати

Видеообзор победы Екатерины Александровой над Лейлой Фернандес в Цинциннати
Комментарии

Пресс-служба WTA опубликовала нарезку лучших моментов матча первого круга турнира в Цинциннати (США), в котором россиянка Екатерина Александрова (27-й номер в рейтинге WTA) одержала победу. Соперницей Александровой была финалистка US Open — 2021, представительница Канады Лейла Фернандес, которая сейчас занимает 14-е место в рейтинге WTA. Матч состоялся на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Третий корт».

Встреча завершилась победой Александровой в двух сетах – 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 20 минут.

В следующем раунде турнира в Цинциннати соперницей Александровой станет победительница матча Наоми Осака (Япония, 39-е место рейтинга) – Чжан Шуай (Китай, 44-е место рейтинга).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022