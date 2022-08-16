Рублёв — о настрое перед «Мастерсом» в Цинциннати: чувствую себя хорошо — это самое важное

Российский теннисист, восьмая ракетка мира Андрей Рублёв оценил свой настрой перед «Мастерсом» в Цинциннати (США). В прошлом году россиянин играл в финале этого турнира, где уступил немцу Александру Звереву — 2:6, 3:6.
«В Монреале я проиграл в первом матче. Мне не нужно восстанавливаться. Только если психологически. Неделя в Монреале была депрессивной. А сейчас я чувствую себя хорошо – и это самое важное. Для меня важнее всего то, как я чувствую себя за пределами корта. Если у меня хорошее настроение, то даже в плохой форме могу показывать хороший теннис. Но даже если я в хорошей форме, а настроение плохое, то будет как в Монреале. Так что для меня важнее всего то, как я чувствую себя за пределами корта», — приводит слова Рублёва официальный сайт АТР.
Напомним, Андрей пропускает матч первого круга из-за высокого посева. Во втором раунде Рублёв сыграет с победителем матча Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 40-й номер ATP) – Фабио Фоньини (Италия, 61-й номер АТР).
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