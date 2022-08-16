Хуан-Мартин дель Потро — Вавринке и Маррею: вы всё ещё молодо выглядите
Поделиться
Чемпион US Open 2009 года, аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро забавно отреагировал на пост трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Стэна Вавринки о матче с британцем Энди Марреем в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США).
35-летний Маррей обыграл 37-летнего Вавринку со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 7:5. Встреча продлилась 2 часа 54 минуты.
«Вы всё ещё молодо выглядите», — написал дель Потро под постом Вавринки о поражении.
Сам аргентинец по ходу текущего сезона принял решение уйти из спорта из-за затяжных проблем с травмированным коленом. Хуан-Мартин дель Потро провёл последний матч на турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). Он проиграл соотечественнику Федерико Дельбонису со счётом 1:6, 3:6.
Комментарии
- 16 августа 2022
-
19:55
-
19:24
-
18:51
-
16:54
-
14:37
-
14:00
-
13:15
-
13:06
-
12:50
-
12:37
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:54
-
11:30
-
11:30
-
11:21
-
10:38
-
10:11
-
10:07
-
09:47
-
09:18
-
09:04
-
07:06
-
05:19
-
04:26
-
03:28
-
01:44
-
00:33
-
00:16
- 15 августа 2022
-
23:00
-
22:52
-
22:33
-
22:22
-
22:19
Партнерский контент