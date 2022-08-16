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Хуан-Мартин дель Потро — Вавринке и Маррею: вы всё ещё молодо выглядите

Хуан-Мартин дель Потро — Вавринке и Маррею: вы всё ещё молодо выглядите
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Чемпион US Open 2009 года, аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро забавно отреагировал на пост трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Стэна Вавринки о матче с британцем Энди Марреем в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США).

35-летний Маррей обыграл 37-летнего Вавринку со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 7:5. Встреча продлилась 2 часа 54 минуты.

«Вы всё ещё молодо выглядите», — написал дель Потро под постом Вавринки о поражении.

Сам аргентинец по ходу текущего сезона принял решение уйти из спорта из-за затяжных проблем с травмированным коленом. Хуан-Мартин дель Потро провёл последний матч на турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). Он проиграл соотечественнику Федерико Дельбонису со счётом 1:6, 3:6.

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