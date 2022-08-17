Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пятая ракетка мира Каспер Рууд сенсационно проиграл 19-летнему американцу в Цинциннати

Пятая ракетка мира Каспер Рууд сенсационно проиграл 19-летнему американцу в Цинциннати
Комментарии

Финалист «Ролан Гаррос» — 2022, пятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд сенсационно проиграл на старте турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

В матче второго круга Рууд (5) уступил 19-летнему американцу Бену Шелтону (WC) со счётом 3:6, 3:6. Шелтон впервые играет в основной сетке «Мастерса». Встреча продлилась 1 час 9 минут. Рууд восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Шелтона семь эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх. Также в активе Бена 30 активно выигранных мячей.

Следующим соперником юного американца станет первая ракетка Великобритании Кэмерон Норри (9).

Ранее 229-я ракетка мира Шелтон получил уайлд-кард от организаторов US Open — 2022.

Цинциннати (м). 2-й круг
17 августа 2022, среда. 21:50 МСК
Каспер Рууд
5
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Бен Шелтон
229
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022