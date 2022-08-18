Кирьос устроил долгую перепалку с судьёй в Цинциннати. Ник был недоволен его работой

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос устроил перепалку с судьёй Рене Лихтенштайном по ходу матча второго круга «Мастерса» в Цинциннати (США), где встречался с американцем Тейлором Фритцем (11). Кирьос проиграл со счётом 3:6, 2:6.
Конфликт Кирьоса с арбитром начался в первом сете, когда он попросил Ника не использовать ругательства. Австралиец же начал требовать, чтобы судья контролировал публику.
Кирьос: что допустимо, а что нет?
Судья: Ник, я не мог понять, что ты говоришь.
Кирьос: люди, (нецензурная брань), постоянно ходят во время розыгрышей.
Судья: хватит ругаться, или каждый раз будешь получать предупреждение.
Кирьос: но что это такое?
Судья: иногда нужно играть, когда они ходят. Иногда – когда нет.
Кирьос: но разве нормально, что они ходят во время розыгрышей?
Судья: нет.
Кирьос: значит, объяви им. У тебя есть микрофон. Твоя задача – контролировать матч?
Судья: да.
Кирьос: и ты контролируешь матч? Выполняй свою работу.
Судья: окей.
Кирьос: если бы все выполняли свою работу, у меня бы не было претензий.
Судья: ладно, я очень плохо работаю. Очень плохо. Все согласны.
Кирьос: нет, в основном ты отлично справляешься. Но в этом случае…
Судья: всего один человек двигался.
Кирьос: нет, куча народу ходит. Достаточно одного человека, чтобы отвлечься. Ты видишь одного человека, и всё.
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