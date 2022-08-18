Кирьос устроил долгую перепалку с судьёй в Цинциннати. Ник был недоволен его работой

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос устроил перепалку с судьёй Рене Лихтенштайном по ходу матча второго круга «Мастерса» в Цинциннати (США), где встречался с американцем Тейлором Фритцем (11). Кирьос проиграл со счётом 3:6, 2:6.

Конфликт Кирьоса с арбитром начался в первом сете, когда он попросил Ника не использовать ругательства. Австралиец же начал требовать, чтобы судья контролировал публику.

Кирьос: что допустимо, а что нет?

Судья: Ник, я не мог понять, что ты говоришь.

Кирьос: люди, (нецензурная брань), постоянно ходят во время розыгрышей.

Судья: хватит ругаться, или каждый раз будешь получать предупреждение.

Кирьос: но что это такое?

Судья: иногда нужно играть, когда они ходят. Иногда – когда нет.

Кирьос: но разве нормально, что они ходят во время розыгрышей?

Судья: нет.

Кирьос: значит, объяви им. У тебя есть микрофон. Твоя задача – контролировать матч?

Судья: да.

Кирьос: и ты контролируешь матч? Выполняй свою работу.

Судья: окей.

Кирьос: если бы все выполняли свою работу, у меня бы не было претензий.

Судья: ладно, я очень плохо работаю. Очень плохо. Все согласны.

Кирьос: нет, в основном ты отлично справляешься. Но в этом случае…

Судья: всего один человек двигался.

Кирьос: нет, куча народу ходит. Достаточно одного человека, чтобы отвлечься. Ты видишь одного человека, и всё.