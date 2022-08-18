Кирьос − после поражения от Фритца: время немного отдохнуть, увидимся в Нью-Йорке

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос (28-е место в рейтинге) не сумел преодолеть второй круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). После поражения от американца Тейлора Фритца (13-е место в рейтинге) со счётом 3:6, 2:6 австралиец обратился к болельщикам.

«Время немного отдохнуть. Увидимся со всеми в Нью-Йорке. Последняя остановка перед домом», − написал Ник Кирьос в социальной сети.

Матч между Кирьосом и Фритцем продлился всего 50 минут. Следующим соперником американского теннисиста станет прошлогодний финалист, россиянин Андрей Рублёв (8-е место в рейтинге).



Действующим чемпионом турнира в Цинциннати является немец Александр Зверев, пропускающий соревнования из-за травмы.