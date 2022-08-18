«Он вступает в последние этапы своей карьеры». Беллис — о Надале

Американская теннисистка и бывшая 35-я ракетка мира Катрин Беллис объяснила причины поражения многократного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля на турнире в Цинциннати.

«Очевидно, что он вступает в последние этапы своей карьеры, поэтому просто оставаться здоровым и поддерживать своё тело — это самое главное для Надаля сейчас. Рафаэль сможет продемонстрировать свой уровень игры, который мы уже видели в этом году. Думаю, Надалю просто необходимо было убедиться в том, что он готов сыграть на US Open, что его ничего не беспокоит», — заявила американка в эфире Tennis Channel.

Рафаэль Надаль в трёх сетах уступил хорвату Борне Чоричу во втором круге «Мастерса» в Цинциннати. Встреча продолжалась 2 часа 57 минут и закончилась со счётом 7:6 (11:9), 4:6, 6:3 в пользу 152-го номера мирового рейтинга.