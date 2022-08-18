«Физически он неплох, но есть куда расти». Тарпищев — о физической форме Рублёва
Поделиться
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о выступлении россиянина Андрея Рублёва в Цинциннати.
«У Андрея в Цинциннати пока выдаются трудовые матчи. Ему было тяжело с Фоньини — это непростой соперник, очень пластичный. Но за счёт физических кондиций в первую очередь Андрей сумел вырвать победу. Этот матч для него был со знаком плюс. Физически он неплох, но ему есть куда расти и набирать в преддверии US Open», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Андрей Рублёв в трёх сетах переиграл итальянца Фабио Фоньини на турнире в Цинциннати. В 1/8 финала соревнований россиянину предстоит встреча с американцем Тейлором Фритцем, который расправился с австралийским теннисистом Ником Кирьосом.
Новость по темеТейлор Фритц — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга в Цинциннати
Комментарии
- 18 августа 2022
-
18:17
-
18:15
-
18:06
-
17:56
-
17:39
-
17:14
-
16:51
-
15:06
-
14:47
-
14:22
-
13:08
-
12:14
-
11:58
-
11:55
-
11:53
-
11:31
-
10:15
-
10:06
-
09:50
-
09:32
-
09:24
-
09:12
-
08:51
-
08:30
-
07:01
-
06:24
-
04:55
-
04:26
-
04:01
-
03:33
-
03:16
-
02:52
-
01:28
-
00:44
-
00:24
Партнерский контент