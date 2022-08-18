«Физически он неплох, но есть куда расти». Тарпищев — о физической форме Рублёва

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о выступлении россиянина Андрея Рублёва в Цинциннати.

«У Андрея в Цинциннати пока выдаются трудовые матчи. Ему было тяжело с Фоньини — это непростой соперник, очень пластичный. Но за счёт физических кондиций в первую очередь Андрей сумел вырвать победу. Этот матч для него был со знаком плюс. Физически он неплох, но ему есть куда расти и набирать в преддверии US Open», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Андрей Рублёв в трёх сетах переиграл итальянца Фабио Фоньини на турнире в Цинциннати. В 1/8 финала соревнований россиянину предстоит встреча с американцем Тейлором Фритцем, который расправился с австралийским теннисистом Ником Кирьосом.