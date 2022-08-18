Чесноков поделился ожиданиями от матча Медведев — Шаповалов на «Мастерсе» в Цинциннати

Бывший российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча третьего круга «Мастерса» в Цинциннати, в котором первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет с представителем Канады Денисом Шаповаловым.

«Шаповалов — непростой соперник. Иногда он играет невероятно здорово. Шаповалов невероятно здорово играл, когда в Австралии обыграл Зверева. Он потрясающий игрок. Но бывают дни, когда он мажет всё, а бывает, когда попадает всё. Сложно сказать, кто выиграет. Если Шаповалов будет всё попадать, то Медведеву будет очень непросто. Даня должен быть свежим после первого круга. Если Даня проиграет, то для Шаповалова это будет тяжёлый и потрясающий матч. Будет очень хорошая игра», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч Медведев — Шаповалов начнётся не ранее 20:00 мск.