Кирьос и Коккинакис не смогли выйти в четвертьфинал парного турнира в Цинциннати

Австралийцы Ник Кирьос и Танаси Коккинакис уступили Джо Солсбери и Радживу Раму и вылетели с «Мастерса» в Цинциннати.
Кирьос и Коккинакис взяли первый сет на тай-брейке 7:6 (7:3), однако затем потеряли преимущество и дважды отдали свою подачу во втором сете, проиграв партию со счётом 2:6. На решающем тай-брейке сильнее оказались Рам и Солсбери — 10:8.
Ник Кирьос и Танаси Коккинакис за время выступления вместе взяли два титула. Они стали чемпионами Australian Open – 2022, обыграв в финале своих соотечественников Мэттью Эбдена и Макса Пёрселла 7:5, 6:4. В конце июля теннисисты стали триумфаторами турнира в Атланте. Оба трофея австралийцы завоевали на харде.
В следующем круге Джо Солсбери и Радживу Раму предстоит сыграть либо с парой Карен Хачанов / Денис Шаповалов, либо с Бруно Суаресом и Джейми Марреем.
- 18 августа 2022
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