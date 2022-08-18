Рублёв впервые с 2020 года покинет топ-10 мирового рейтинга

Российский теннисист Андрей Рублёв после поражения от американца Тейлора Фритца в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати потеряет несколько позиций в рейтинге ATP и опустится на 11-ю строчку.

В обновлённом рейтинге Рублёв пропустит вперёд британца Кэмерона Норри, канадца Феликса Оже-Альяссима и поляка Хуберта Хуркача, которые и сместят россиянина с восьмой строчки. Андрей не смог защитить очки, полученные за финал турнира в Цинциннати в 2021 году. Теннисист находится в десятке мирового рейтинга с 2020 года. Его наилучшей позицией в туре была пятая строчка.

В матче 1/8 финала Андрей Рублёв уступил Тейлору Фритцу со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 5:7. Американец вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет либо с россиянином Даниилом Медведевым, либо с канадцем Денисом Шаповаловым.

Эта победа позволила Фритцу увеличить отрыв от Рублёва в личном противостоянии. Тейлор ведёт 4-2 по сумме личных встреч.