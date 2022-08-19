Карлос Алькарас стал самым молодым участником четвертьфинала в Цинциннати с 2006 года
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Испанский теннисист Карлос Алькарас Гарфия стал самым молодым участником четвертьфинала турнира в Цинциннати (США) с 2006 года. Этот факт отмечен в «твиттере» Tennis TV. 16 лет назад до четвертьфинала турнира добрался британец Энди Маррей.
В матче 3-го круга турнира серии «Мастерс» Карлос Алькарас (4-е место рейтинга) обыграл представителя Хорватии Марина Чилича (17-е место рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 40 минут.
В четвертьфинале 19-летнему испанцу 20 августа предстоит встреча с британским теннисистом Кэмероном Норри (11-е место в рейтинге). Предварительное начало матча в 3:30 мск.
Карлос Алькарас является победителем пяти турниров ATP в одиночном разряде.
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