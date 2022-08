Радукану — о нестабильности после USO: в этом году соперницы играют намного лучше

19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, почему её результаты ухудшились после победы на US Open — 2021.



«На US Open я показала очень хороший теннис. На той неделе я заиграла свободно. Я получала удовольствие, например, воспринимала ошибки почти как что-то хорошее, типа, здорово, ты не боишься рисковать. Это принесло больше пользы, чем вреда. Ещё, если честно, в этом году мои соперницы играют намного лучше. Я пересматривала матчи с US Open, и там мне дарили много подарков или соперницы немного зажимались. Так что в этом году я прибавила как игрок. Да, конечно, я показала отличный результат, но играла совершенно свободно и сейчас заново обретаю эту свободу», — сказала Эмма на пресс-конференции ASAP Sports.



Напомним, Радукану стартовала на турнире в Цинциннати с победы над американкой Сереной Уильямс — 6:4, 6:0, а затем разгромила Викторию Азаренко — 6:0, 6:2. В третьем круге британка уступила американской теннисистке Джессике Пегуле со счётом 5:7, 4:6.

