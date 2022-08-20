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Арина Соболенко пробилась в полуфинал турнира в Цинциннати, обыграв Чжан Шуай

Арина Соболенко пробилась в полуфинал турнира в Цинциннати, обыграв Чжан Шуай
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В Цинциннати (США) состоялся четвертьфинальный матч одноимённого турнира серии WTA-1000, в котором сошлись 24-летняя представительница Беларуси Арина Соболенко (7-й номер рейтинга) и 33-летняя китаянка Чжан Шуай (44-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Соболенко – 6:4, 7:6 (7:1). Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты.

На счету белорусской теннисистки семь подач навылет, 12 двойных ошибок и шесть из 12 (50%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – три эйса, две двойные ошибки и пять из 11 (45%) реализованных брейк-пойнтов.

Таким образом, Соболенко вышла в полуфинал турнира, где сыграет с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Каролин Гарсия (Франция).

Призовой фонд турнира составляет $ 2,5 млн.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
19 августа 2022, пятница. 22:40 МСК
Арина Соболенко
7
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
4 		6 1  
         
Чжан Шуай
44
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
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