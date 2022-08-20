Янчук оценил шансы Медведева победить Циципаса в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от матча россиянина Даниила Медведева с греком Стефаносом Циципасом в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (США).

«Я заинтригован, потому что расцениваю шансы как равные. Медведеву не занимать характера и стабильности — это его сильные стороны. Но Циципас больше игрок вдохновения. Поэтому, если Циципас будет играть вдохновенно, то инициатива будет в его руках, и он будет острее.

Однако это большой вопрос: насколько хорошо будет играть Циципас? В лучший свой теннис или нет? Если не в лучший, то у Медведева больше шансов, так как он надёжнее. Хочется верить, что это будет 60 на 40 в пользу Медведева. Шансы могут быть и 50 на 50. Многое зависит от Циципаса», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.