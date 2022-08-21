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В ФТР прокомментировали поражение Медведева от Циципаса в полуфинале турнира в Цинциннати

В ФТР прокомментировали поражение Медведева от Циципаса в полуфинале турнира в Цинциннати
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал итог матча между россиянином Даниилом Медведевым и греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Представитель Греции переиграл первую ракетку мира в полуфинале турнира в Цинциннати со счётом 7:6 (6), 3:6, 6:3.

«При любом результате матч доставил удовольствие зрителям. Из такой драматургии и состоит теннис. Сложно найти переломный момент в игре с Циципасом. Я бы не сказал, что это второй сет. Когда ты выигрываешь сет, в любом случае психологическое преимущество остаётся за тобой. Если смотреть на поверхности, то решающим был момент, когда Даниил проиграл свою подачу, сделав четыре двойных. Подача — единственный элемент в теннисе, когда всё зависит только от тебя самого, тебе не мешает противник. Циципас воспользовался всеми подарками», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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