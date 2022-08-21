«Медведев выпускает игру из своих рук». Дмитриева — о поражении от Циципаса в Цинциннати

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала поражение первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (США). Медведев со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 3:6 проиграл греку Стефаносу Циципасу.

«Не скажу, что Даниила подвела подача. Мне кажется, у Дани появилась какая-то симптоматика. То ли у Даниила уходит внимание, то ли он устаёт. Медведев выпускает игру из своих рук. Но это всё домыслы.

Медведев не в первый раз проигрывает именно в третьем сете. Идёт равная борьба, берёт второй сет, как будто уже нацелен на нормальную игру… Первый сет был абсолютно равный, второй сет выиграл. Не было никаких предпосылок, что всё так надломится.

В последних матчах, которые Медведев проигрывает, не получается концовка. Но Даня готовится к US Open. Циципас — равный и серьёзный соперник. Они с Даней постоянные конкуренты. Всё нормально, оснований волноваться нет. Главное сохранить настрой и бодрость духа перед US Open», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.