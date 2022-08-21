Шетт − о будущем Серены Уильямс: она обязательно останется в теннисе

Победительница 13 турниров WTA, а ныне комментатор, австрийка Барбара Шетт выразила уверенность в том, что четырёхкратная олимпийская чемпионка Серена Уильямс обязательно останется в теннисе. Спортсменка сообщала, что после US Open собирается завершить карьеру.

«Она обязательно останется в теннисе. Теннис — её страсть. Теннис открыл для неё так много дверей. Теннис изменил её жизнь, и если бы она смогла, она бы продолжала играть ещё 10, 20 лет. Но теннисистка не может иметь такую ​​долгую карьеру.

Конечно, она хочет сосредоточиться на своей семье, но я уверена, что в каком-то смысле Серена Уильямс всегда будет привязана к миру тенниса. Она могла бы быть наставником игроков, у неё может быть собственное агентство.



Одно можно сказать наверняка: теннис всегда будет занимать особое место в её сердце. Вот почему я думаю, что она продолжит определённым образом участвовать в нём — может быть, Олимпия (дочь Серены – Прим. «Чемпионата») когда-нибудь выступит в туре, через 10 или 15 лет, кто знает?», − приводит слова Шетт Eurosport.