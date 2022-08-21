Шетт − о будущем Серены Уильямс: она обязательно останется в теннисе

Победительница 13 турниров WTA, а ныне комментатор, австрийка Барбара Шетт выразила уверенность в том, что четырёхкратная олимпийская чемпионка Серена Уильямс обязательно останется в теннисе. Спортсменка сообщала, что после US Open собирается завершить карьеру.
«Она обязательно останется в теннисе. Теннис — её страсть. Теннис открыл для неё так много дверей. Теннис изменил её жизнь, и если бы она смогла, она бы продолжала играть ещё 10, 20 лет. Но теннисистка не может иметь такую долгую карьеру.
Конечно, она хочет сосредоточиться на своей семье, но я уверена, что в каком-то смысле Серена Уильямс всегда будет привязана к миру тенниса. Она могла бы быть наставником игроков, у неё может быть собственное агентство.
Одно можно сказать наверняка: теннис всегда будет занимать особое место в её сердце. Вот почему я думаю, что она продолжит определённым образом участвовать в нём — может быть, Олимпия (дочь Серены – Прим. «Чемпионата») когда-нибудь выступит в туре, через 10 или 15 лет, кто знает?», − приводит слова Шетт Eurosport.
- 21 августа 2022
-
15:01
-
14:52
-
14:45
-
14:41
-
14:13
-
13:09
-
13:00
-
12:55
-
12:51
-
12:15
-
11:40
-
11:25
-
11:24
-
11:10
-
11:00
-
10:54
-
10:46
-
10:29
-
10:27
-
10:21
-
10:06
-
09:57
-
09:48
-
09:45
-
09:41
-
09:36
-
09:21
-
07:24
-
06:48
-
06:39
-
05:37
-
05:22
-
04:19
-
00:42
- 20 августа 2022
-
23:29