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Бывший тренер Серены Уильямс ответил на вопрос, сможет ли она выиграть предстоящий US Open

Бывший тренер Серены Уильямс ответил на вопрос, сможет ли она выиграть предстоящий US Open
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Бывший тренер российской теннисистки Марии Шараповой и сестёр Уильямс Рик Микки ответил на вопрос, сможет ли Серена Уильямс выиграть предстоящий US Open.

«Все спрашивают, может ли Серена Уильямс выиграть US Open, мой ответ заключается в том, что она уже сделала это шесть раз», — написал Рик Микки в своей социальной сети.

Ранее 40-летняя Уильямс-младшая объявила о намерении уйти из тенниса после US Open — 2022. Соревнования пройдут с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке (США). Серена является 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема».

Последний раз Серена побеждала на турнирах «Большого шлема» на Australian Open — 2017. Тогда она была на втором месяце беременности. Недавно Серена заявила, что хочет во второй раз стать мамой.

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