Фанаты Джоковича прокомментировали информацию, что Новак может не сыграть на US Open

Фанаты 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Новака Джоковича прокомментировали в соцсетях информацию, что сербский теннисист, вероятнее всего, не будет допущен до участия в Открытом чемпионате США, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Отметим, по сообщению некоторых СМИ, Новак уже снялся с турнира, но официального подтверждения этому нет.



«Нет никаких причин для отстранения Новака Джоковича от участия в Открытом чемпионате США. Федеральному правительству и USTA должно быть стыдно. Это пятно останется надолго. Этот прецедент неизбежно будут вспоминать ещё долгое время», — написал один из пользователей.



«Поклонники тенниса ничего не могут поделать с иммиграционной политикой страны. Это было бы неправильно по отношению к тысячи непривитым иностранцам, если бы Джоковичу разрешили приехать в США только потому, что он теннисист. Однако многие этого не понимают», — написал другой фанат.

«Пожалуйста, не снимайте Новака Джоковича с турнира. Не облегчайте задачу конкурентам. US Open, вы не заслуживаете никакого уважения», — написал пользователь.

«Уважаемый Новак, пожалуйста, не отказывайся от участия до начала турнира. Это просьба от всех твоих поклонников», — добавил другой фанат.

Джокович пропускает все североамериканские турниры. Правительства США и Канады запрещают въезд в страну людям, которые не сделали прививки от коронавируса. Джокович же неоднократно заявлял, что не собирается прививаться.