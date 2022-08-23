Кирьос — о том, с кем бы не хотел встретиться на USO: точно с кем-то из «Большой тройки»

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, что не хотел бы встретится на предстоящем US Open с кем-либо из «Большой тройки» — Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.

С кем бы не хотел встретится на US Open? С кем-то из «Большой тройки», точно. Я играл против Новака Джоковича, и не хочу видеть его снова. Рафаэль Надаль был бы моим кошмаром.

С кем бы хотел сыграть? Я думаю, что против Джека Сока было бы потрясающе. Очевидно, что мы братья, и даже когда теннис закончится для нас, мы все еще будем в контакте и будем в жизни друг друга. Думаю, что было бы круто играть друг с другом», — сказал Кирьос в видео от пресс-службы US Open.

US Open — 2022 пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Действующий победителем турнира является россиянин Даниил Медведев.