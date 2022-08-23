Меган Маркл рассказала, как завязалась её дружба с Сереной Уильямс

Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала, как завязалась её дружба с 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира американкой Сереной Уильямс.

«Это был тот год, когда Супербоул (матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ). – Прим. «Чемпионата») проходил в Нью-Йорке. Я никогда не была там раньше, и вот я прихожу туда и вижу, как ты (обращение к Серене) идёшь к кому-то. Я помню, как подумала: «О боже, с кем Серена Уильямс собирается пообщаться?». Я оглянулась, а ты стояла прямо передо мной… Мы так быстро подружились», — приводит слова Маркл Sportskeeda со ссылкой на подкаст Меган Archetypes.

В данный момент Серена находится в Нью-Йорке, где готовится к выступлению на US Open — 2022. Для легендарной американки этот турнир станет последним в профессиональной карьере. Соревнования пройдут с 29 августа по 10 сентября.