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Джон Макинрой замечен на тренировке Маттео Берреттини в Нью-Йорке. Фото

Джон Макинрой замечен на тренировке Маттео Берреттини в Нью-Йорке. Фото
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой был замечен на тренировке финалиста Уимблдона-2021, 15-й ракетки мира итальянца Маттео Берреттини в Нью-Йорке.

Совместное фото Макинроя и Берреттини в своих социальных сетях опубликовал редактор итальянского издания Ok Calciomercato Маттео Москиати.

Отметим, что с 2011 года Берреттини тренируется под руководством соотечественника Винченцо Сантопадре, с которым добился главных результатов в карьере.

Берреттини готовится к выступлению на US Open – 2022, который пройдёт c 29 августа по 11 сентября. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Берреттини в 2021 году на US Open дошёл до четвертьфинала.

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