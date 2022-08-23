Джон Макинрой замечен на тренировке Маттео Берреттини в Нью-Йорке. Фото
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой был замечен на тренировке финалиста Уимблдона-2021, 15-й ракетки мира итальянца Маттео Берреттини в Нью-Йорке.
Совместное фото Макинроя и Берреттини в своих социальных сетях опубликовал редактор итальянского издания Ok Calciomercato Маттео Москиати.
Отметим, что с 2011 года Берреттини тренируется под руководством соотечественника Винченцо Сантопадре, с которым добился главных результатов в карьере.
Берреттини готовится к выступлению на US Open – 2022, который пройдёт c 29 августа по 11 сентября. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Берреттини в 2021 году на US Open дошёл до четвертьфинала.
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