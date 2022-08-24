Навратилова — о перспективах Серены Уильямс на US Open: не вижу счастливого конца

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова высказалась о перспективах американской теннисистки Серены Уильямс на предстоящем Открытом чемпионате США, который должен стать последним турниром для спортсменки.

«Я не вижу счастливого конца Золушки, где Серена Уильямс выигрывает турнир. То, как она выглядела, не наталкивает на мысли о том, что она чудесным образом вернётся и выиграет турнир. Стресс, вызванный тем, что это, вероятно, ваш последний турнир, не поможет. Но если кто-то сможет преодолеть это, то это будет Серена», — приводит слова Навратиловой Sportskeeda.

Ранее 40-летняя Уильямс объявила о намерении уйти из тенниса после предстоящего Открытого чемпионата США.