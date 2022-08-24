Бывшая первая ракетка в парном разряде станет тренером Серены Уильямс на US Open — 2022

Бывшая первая ракетка в парном разряде Ренне Стаббс станет тренером американской теннисистки Серены Уильямс на предстоящем Открытом чемпионате США. Об этом сообщает журналист Джон Трэшер.
Фото: Джон Трэшер
Австралийка Ренне Стаббс является победительницей шести турниров «Большого шлема» (четырежды — в парном разряде, дважды — в миксте).
Ранее 40-летняя Уильямс-младшая объявила о намерении уйти из тенниса после US Open — 2022. Соревнования пройдут с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке (США). Серена является 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема».
Последний раз Серена побеждала на турнирах «Большого шлема» на Australian Open — 2017. Тогда она была на втором месяце беременности. Недавно Серена заявила, что хочет во второй раз стать мамой.
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