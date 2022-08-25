Тарпищев объяснил, от чего будет зависеть успех Медведева и других фаворитов на US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от предстоящего US Open и выделил фаворитов турнира.



«Медведев – фаворит турнира в отсутствие Джоковича? В теннисе так нельзя говорить. Всё таки семь-восемь человек претендуют на победу. Во многом всё будет зависеть от жеребьёвки. Сейчас нет такого доминанта, чтобы кто-то был сильнее кого-то.



Есть два фактора: мастерство и степень нагрузки, которую они получат до четвертьфинала. У кого к этому моменту будут лучше физические кондиции — тот будет иметь небольшое преимущество. Медведев один из претендентов — класс его игры высок. Ясно, что в претенденты можно записать Хуркача, Надаля, Алькараса и ещё 4-5 человек. Турнир будет интересным. Но надо дождаться жеребьёвки», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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