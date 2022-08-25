Чесноков: ситуация с Джоковичем ужасная и отвратительная. Новак же переболел

Бывший российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказался о ситуации с сербом Новаком Джоковичем. Он не сможет принять участие в US Open – 2022 из-за того, что его не пустят в США, так как он отказался вакцинироваться от коронавируса.



«Ужасно и отвратительно. Я этого не понимаю. Уимблдон и «Ролан Гаррос» Джокович играл. Если бы я был вирусологом, то, наверное, мог аргументировать это. Я не могу аргументировать того, чего не знаю. Во всём мире выходят политики и говорят, что вы должны прививаться. Политики! Не медики, а политики!



Для меня это отвратительно. Каждый в этом мире должен знать своё место. Я предпочитаю быть там, где я есть. Джокович переболел. Я спросил у вирусолога, нужна ли прививка после болезни, — мне отвечают, что если человек переболел и есть антитела, то прививка не нужна. Джоковича даже не хотят посмотреть — есть ли у него антитела или нет. Сегодня мир весь одинаковый. Все должны иметь одинаковые стрижки и ботинки. Тоже самое и в медицине. Каждый организм разный», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Новость по теме Чесноков назвал Медведева главным фаворитом US Open после снятия Джоковича