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Чесноков назвал Медведева главным фаворитом US Open после снятия Джоковича

Чесноков назвал Медведева главным фаворитом US Open после снятия Джоковича
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Бывший российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказался о решении серба Новака Джоковича не ехать в США на US Open. Ранее 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» Джокович сообщил, что не полетит в США, так как ему всё равно откажут во въезде из-за нежелания прививаться от коронавируса. По словам Чеснокова, теперь россиянин Даниил Медведев является главным фаворитом соревнований.

«Медведев — главный фаворит турнира, без Джоковича? Я думаю, что да. Он может повторить прошлогодний результат. Даниил играет хорошо. У него есть потенциал, чтобы добраться до финала. US Open — турнир, где матчи состоят из пяти сетов. Я думаю, что Медведев в порядке и сможет нас порадовать», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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