Украинка Костюк снялась с турнира в Гранби. Бывшая россиянка Савилл вышла в финал

20-летняя украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 72-ю строчку в рейтинге WTA, снялась с турнира категории WTA-250, который проходит в Гранби (Канада). Причиной является травма плеча, сообщает «твиттер» Tennis Canada.
Костюк, являющаяся 10-й сеяной на этом турнире, стартовала в первом круге с победы над соперницей из Словении Тамарой Зиданшек (6:1, 7:5), а во втором круге обыграла канадку Марину Стакушич (6:7, 6:4, 6:1). В четвертьфинале турнира украинка переиграла теннисистку из Канады Ребекку Марино – 6:2, 4:6, 6:2.
Бывшая российская, а ныне австралийская теннисистка Дарья Савилл (в девичестве — Гаврилова), занимающая 73-ю строчку в рейтинге WTA, в финале турнира сыграет с победительницей пары Дарья Касаткина (Россия) − Диан Парри (Франция).
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