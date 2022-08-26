Медведев откроет первый день US Open на стадионе Артура Эша

Стало известно расписание первого игрового дня Открытого чемпионата США, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке.
Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев выйдет на корт в 19:00 (мск) и сыграет с американским теннисистом Стефаном Козловым. Затем свой матч проведёт Кори Гауфф, соперница которой определится в квалификации.
В вечернюю сессию сразятся Серена Уильямс и представительница Черногории Данка Ковинич. Закроет стартовый день на стадионе Артура Эша встреча австралийцев Ника Кирьоса и Танаси Коккинакиса. Матчи запланированы на 2:00 (мск).
Хачанов и Кудла определят сильнейшего на 13-м корте. Игра Кудерметовой и Векич пройдёт на восьмом корте, а Касаткина и Дарт сойдутся на 12-м корте.
На стадионе Луи Армстронга свои первые матчи проведут Симона Халеп, Энди Маррей, Даяна Ястремская, Стефанос Циципас и Лейла Фернандес.
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